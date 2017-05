Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Basée à Guyancourt (78), la société AntemetA (200 collaborateurs ; 60M€ de CA) accompagne les entreprises dans la transformation de leurs systèmes d'information et ambitionne de devenir leader français du cloud hybride à l'horizon 2020. Dans cette perspective, elle vient de réaliser sa première opération de croissance externe en se rapprochant de l'entreprise C-Storage (7M€ de CA), implantée à Strasbourg (67) et dotée d'une forte expertise dans la protection des données. Cette opération permet également à AntemetA de compléter son offre en data-management et de renforcer sa présence dans le Grand Est. Pour C-Storage, ce rapprochement avec AntemetA est un moyen d'accéder à un portefeuille d'offres plus large et à une plus grande couverture géographique, tout en renforçant la visibilité de son offre. Le nouvel ensemble vise un CA de 70M€.