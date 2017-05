Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Le groupe Sodexo (425.000 collaborateurs, dont 34.000 en France ; 20,2Mds€ de CA consolidé, dont 2,7Mds€ dans l'Hexagone) emploie plus de 700 salariés en Meurthe-et-Moselle et fournit quotidiennement quelque 30.000 repas aux crèches, établissements scolaires, maisons de retraite et EHPAD. Après avoir remporté en 1986 le contrat de restauration scolaire de la ville de Nancy (54), il vient de renforcer son ancrage local avec la signature de deux conventions sous le haut patronage de la mairie de Nancy. La première, conclue avec la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, prévoit le développement de l'utilisation de produits locaux dans la restauration collective de la ville de Nancy. La seconde, signée avec la Maison de l'Emploi du Grand Nancy, conforte son engagement fort sur le thème de l'égalité des chances et de la diversité. Cette dernière collaboration lui permettra également d'identifier les futurs candidats dans le cadre de ses recrutements en CDD et CDI.