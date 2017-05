Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

Allopneus.com (Aix-en-Provence, 13), spécialiste français de la vente de pneumatiques sur Internet, a posé le 13 avril dernier la première pierre de sa future plateforme logistique sur une parcelle de plus de 16 hectares au sein du parc intercommunal de la Motte Nord, au sud de Valence (26 ; cf. First ECO du 13/01/17). La première tranche de 42.000m² sera achevée fin 2017 avec une capacité de stockage d’environ 700.000 pneus, 24.000m² devant être opérationnels début septembre pour le lancement de la saison hiver. La dernière phase permettra d'aboutir à un bâtiment logistique de 84.000m² fin 2019. Investissement : 45M€ (foncier + bâti). La plateforme, construite par Percier Réalisation et Développement (PRD), est dimensionnée pour absorber un trafic journalier de 150 poids lourds. Les premiers recrutements commenceront dans les prochaines semaines, et, à terme, quelque 250 emplois seront créés.