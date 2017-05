EnobraQ, basée à Ramonville-Saint-Agne, se dote d'un nouveau directeur général : Christophe Dardel, et prépare une levée de fonds pour fin 2017

Spécialiste des analyses chimiques agroalimentaires destinées à l’étiquetage nutritionnel des aliments et des vitamines, principalement des poudres de lait infantiles, des produits laitiers et des aliments destinés à des fins médicales, Aquanal se dote de nouveaux locaux à Pessac (33 - cf First Eco du 28/09/2016). Pharmadec (La Chaussée-Saint-Victor - 41), concepteur et constructeur de bâtiments clé en main pour les acteurs des sciences de la vie, de la santé et des cosmétiques, l'accompagne dans son projet d’agrandissement. Ses équipes viennent d’attaquer la coordination des ultimes étapes des travaux, notamment le cloisonnement des bureaux, la peinture des plafonds, le branchement des sanitaires, la finition des faïences, la réalisation des espaces verts et la mise en service des locaux. Ces derniers seront opérationnels en mai 2017 afin de répondre à une forte augmentation de l’activité d'Aquanal.