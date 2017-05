Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

La société de capital investissement LBO France est entrée en négociations exclusives avec Sagard pour l'acquisition du groupe HMY (4.000 personnes ; CA 485M€), leader mondial de la conception, de la fabrication et du montage de mobilier de magasins. Basé à Monéteau (89), et également implanté en France, à Escatalens (82 - menuiserie) et à Vendôme (41- assemblage de caisses de supermarché), le groupe s'est fortement développé à l'international et est aujourd'hui actif dans près de 80 pays et est notamment devenu un acteur de référence en Chine. "Fort de cette couverture internationale unique, le groupe a également diversifié son activité avec une offre de PLV destinées aux grandes marques internationales", détaille Vincent Briançon, Partner chez LBO France. Du côté du Pdg de HMY, l'arrivée de LBO France comme actionnaire de référence doit permettre "d'accompagner activement le Groupe dans son développement sectoriel et géographique, notamment via des acquisitions, dans le but de réaffirmer son rôle clef de plateforme de consolidation du secteur".