Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

La société de gestion Perspectives et Participations, Bpifrance et Ouest Croissance accompagnent Christian Evette, président de la société Besnard (Flers, 61), dans l’acquisition de la fonderie de précision Microsteel–CIMD (Vern-sur-Seiche, 35). Issue du rapprochement en 2003 des sociétés Microsteel et C.I.M.D. et reprise en 2006 par Daniel Pain, la société est aujourd’hui reconnue par le secteur aéronautique comme un expert de la fabrication des pièces embarquées dans les parties moteurs, armatures, voilures, trains d’atterrissage, connectique moteur et systèmes de conditionnement. Créée en 1971 et reprise en 1996 par Christian Evette, l'entreprise Besnard est une spécialiste de l’usinage mais surtout le leader national sur son secteur d’activité avec plus de 150 moules de thermoformage fabriqués par an pour l’aéronautique et l’automobile. Le nouveau groupe ainsi formé - qui compte 125 emplois pour un CA de près de 17M€ en 2016 - présente des activités complémentaires qui répondront à la croissance de ses marchés. Les trois partenaires financiers détiennent une majorité de son capital.