Engie Cofely commande 50 véhicules utilitaires électrique-hydrogène à Symbio pour ses activités à Gennevilliers

La Société du Grand Paris (SGP) a attribué le 6e lot de génie civil de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, d'un montant de 795 M€ HT, à un groupement d'entreprises piloté par Eiffage Génie civil SAS (Vélizy-Villacoublay, 78). Les travaux du tronçon entre la gare Créteil l'Échat (exclue) et la gare Bry - Villiers - Champigny (incluse) seront donc effectués par le groupement constitué d'Eiffage Génie civil SAS, en qualité de mandataire, et de Razel-Bec SAS (Orsay, 91). Ils intégreront la réalisation : - du génie civil des gares Saint-Maur - Créteil, Champigny Centre et Bry - Villiers - Champigny ; - d’un tunnel foré de 7,2 km ; - de l’ouvrage d’entonnement des lignes 15 Sud et 15 Est, qui reliera les deux lignes à Champigny ; - de 7 ouvrages annexes.