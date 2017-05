Selagip vient de changer de mains

Le concepteur et fabricant de nano et microsystèmes innovants Tronics (Crolles, 38) a annoncé l'ouverture d'une unité de production MEMS, à Addison (Texas, Etats-Unis). Le groupe élargit ainsi ses capacités de développement et de fabrication de MEMS en Amérique du Nord. Le nouveau bâtiment de 2.300m² dispose de plus de 1.400m² de salle blanche et d'espace opérationnel. Il est capable de traiter jusqu'à 60.000 tranches par an et offre une plus grande productivité et davantage de capacité.