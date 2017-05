Le Roubaisien Acteos remporte un contrat de 5,5M€ avec la société nordiste Mondial Relay

Le groupe Haxoneo (Wambrechies, 59), acteur majeur sur le marché français du groupement d'achats pour petites et moyennes entreprises, annonce l'acquisition de la société Adha Référencement (Roubaix, 59), groupement d'achats de frais généraux. Cette acquisition porte sur plus de 350 clients adhérents de la centrale Adha et vise à renforcer la présence d'Haxoneo dans les régions des Hauts-de-France et Rhône Alpes. Par ailleurs, Haxoneo a récemment ouvert une filiale à Singapour.