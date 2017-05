Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Biotech de recherche sous contrats basée à Strasbourg (67), Inoviem Scientific annonce avoir obtenu un financement de 650K€ auprès de Cap Innov'Est, de Bpifrance et de ses banques (BNP Paribas et Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne), complété par une subvention de 100K€ versée par Strasbourg Eurométropole. La société, qui affiche un CA en forte augmentation, pourra développer de nouvelles solutions grâce à ce financement. Elle a déjà investi une partie des fonds dans l'équipement de six laboratoires pour étoffer et augmenter son offre de services. Elle prévoit en outre de recruter quatre personnes. Après avoir décroché la certification ISO 9001 version 2015, Inoviem Scientific a déménagé fin 2016 dans des laboratoires de 560m² au sein du Bioparc 3 du parc d'innovation d'Illkirch-Graffenstaden.