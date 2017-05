EnobraQ, basée à Ramonville-Saint-Agne, se dote d'un nouveau directeur général : Christophe Dardel, et prépare une levée de fonds pour fin 2017

Viseo (siège à Boulogne-Billancourt - 92 - 1.200 collaborateurs - CA de 132M€), société de conseil et de services numériques, accompagne les entreprises dans la mise en œuvre concrète et opérationnelle de leur plan de transformation stratégique. Son agence de Toulouse (31) vient de dépasser le cap des 100 collaborateurs dans ses bureaux proches de la Cité de l’Espace. " Nous comptons recruter 30 personnes en CDI en 2017 pour accompagner notre développement local autour des métiers de la Business Intelligence, du développement d’applications web et mobile mais aussi sur l’intégration des solutions de gestion de Microsoft et de SAP", affirme Hélène Vauchel, la responsable des ressources humaines de Viseo.