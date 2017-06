Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

8,7M€. C'est le montant global du projet de restructuration du Musée du Débarquement d’Arromanches-les-Bains (14) qui a été présenté ce lundi. Selon un communiqué de la Région Normandie, le programme envisagé projette une extension qui va plus que doubler la surface existante, soit 2.275m² après travaux. Le parcours muséographique, les lieux d’accueil du public, la boutique, les espaces de conservation des collections et administratifs seront considérablement agrandis. Un accueil dans des conditions optimales de confort et d’accessibilité, une meilleure mise en valeur des vestiges du port artificiel Mulberry B et des collections du musée, une présentation du patrimoine subaquatique dans le cadre de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO sont les grands axes de ce projet. Le Musée du Débarquement d'Arromanches est le deuxième musée le plus fréquenté de France sur la thématique de la Seconde Guerre Mondiale avec plus de 300.000 visiteurs par an. Sa restructuration sera financée par la Région, l'Etat, la Commune et le GIP ainsi que le Département.