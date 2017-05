Le Roubaisien Acteos remporte un contrat de 5,5M€ avec la société nordiste Mondial Relay

A l'origine fabricant de drapeaux, Doublet (Avelin, 59) est spécialisé dans l'impression sur tout support, la confection et la mécano-soudure pour apporter des solutions standards ou sur-mesure, en matière de signalétique intérieure et extérieure à de grandes enseignes telles que Peugeot, Auchan, But... L'entreprise vient de gérer l'installation de 5 bornes digitales dans les concessions du groupe Bayern Auto Sport, distributeur de la marque BMW, du Nord-Pas-de-Calais. Pour une borne de ce type, il faut compter un budget d'environ 6.000€, maintenance de logiciel et garantie du matériel comprises pendant 3 ans.