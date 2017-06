Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

Arkema a inauguré ce lundi la nouvelle unité de production de tamis moléculaires de spécialités de son site de Honfleur (14 - cf. FE du 29/06/2015). Ces produits sont utilisés pour leurs propriétés d’adsorption ou de déshydratation principalement dans les secteurs des gaz industriels dans certaines unités pétrochimiques, mais également dans les secteurs de la santé (oxygène médical), du bâtiment et de l’emballage pharmaceutique. Cette nouvelle unité va permettre au Groupe d’accompagner la croissance de ses clients dans le secteur du raffinage et de la pétrochimie, notamment en Asie et au Moyen-Orient. L'investissement d’environ 60M€ s’inscrit dans la dynamique de développement du pôle Matériaux Haute Performance et représente un relais de croissance pour Arkema, renforçant ainsi sa position de numéro deux mondial dans les tamis moléculaires. Grâce à cette extension de capacité, une quinzaine de postes directs ont été créés sur le site normand.