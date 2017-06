Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

FM Logistic France (groupe FM Logistic, siège à Phalsbourg, 57) construit actuellement sa 30ème plateforme à Heudebouville (27), près d'Evreux, non loin de la Cosmetic Valley. Ce nouveau site, qui devrait être opérationnel début 2018, accueillera des produits cosmétiques classés sur trois cellules de stockage de 3.000m² chacune. À terme, il comptera six cellules pour une surface totale de 21.000m² d'entrepôts, dans l’optique d’héberger d’autres clients des secteurs de la cosmétique ou de la pharmacie. La future plateforme, qui représente un investissement de 10M€, comptera également 350m² d'aménagements annexes tels que locaux techniques et poste de garde, 180m² de bureaux et plusieurs parkings ; elle hébergera 700m² de bureaux et 200m² de locaux annexes à terme. Le site répondra aux toutes dernières normes en matière d’économies d’énergie : isolation du bâti (façade et toiture), éclairage 100% LED, parkings équipés de borne de recharge pour véhicules électriques, limitation de la consommation d'eau et d’électricité. 18 collaborateurs y travailleront dans un premier temps.