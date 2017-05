Engie Cofely commande 50 véhicules utilitaires électrique-hydrogène à Symbio pour ses activités à Gennevilliers

Éditeur de solutions logicielles de gestion des achats, Ivalua (Orsay, 91 et Redwood City, Californie), a annoncé avoir levé 70 M$ en equity minoritaire auprès du fonds KKR. Cette opération soutiendra l'ambition de la société de devenir le leader mondial des solutions de gestion des achats. "KKR va nous permettre d’accélérer les investissements et les innovations pour devenir le leader du marché Source-to-pay, indique David Khuat-Duy, PDG fondateur d'Ivalua. KKR est le bon partenaire pour nous accompagner dans les prochaines étapes de notre développement avec à la fois un réseau international de premier plan, une grande expertise dans notre domaine de compétence et une réelle expérience dans l’accompagnement d’entreprise en forte croissance et de dirigeants avec de grandes ambitions."