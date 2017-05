Le Roubaisien Acteos remporte un contrat de 5,5M€ avec la société nordiste Mondial Relay

La start-up nordiste Xee (Marquette-Lez-Lille, 59), pépite de la FrenchTech qui réinvente l'usage de la voiture avec sa plate-forme de services connectés, réalise une levée de fonds de plus de 12M€ en s'associant à Bridgestone EMEA, Total et Cofip, qui rejoignent l'investisseur historique Via ID, pour accélérer sa croissance et le déploiement de ses innovations en France et en Europe. Xee se positionne comme la plate-forme de services de la voiture connectée permettant aux entreprises de : déployer des services nouvelle génération pour les automobilistes, de faciliter la gestion de leur flotte automobile dès le premier véhicule. "Cette augmentation de capital est une étape importante pour Xee afin de montrer la voie à d'autres partenaires industriels et financiers potentiels. Au-delà de l'investissement lui-même, les synergies industrielles, techniques et commerciales qui seront créées avec ces acteurs ouvriront de nouvelles perspectives pour Xee", indique Yvan Gravier, le Pdg de Xee.