Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

SBT (siège à Villeurbanne, 69) est un groupe spécialisé dans le conseil et le développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences. Dans le cadre de son programme d’innovation ouverte, il annonce avoir pris, au côté d’autres investisseurs privés, une participation minoritaire dans Happy Blue Fish (HBF - Saint-Malo, 35 - 286K€ de CA). Cette jeune entreprise innovante conçoit, produit et édite des jeux vidéo exclusivement sur tablettes et mobiles. Studio spécialisé dans les jeux pour enfants (ludo-éducatifs) et les jeux très grand public, HBF est un "pure player" sur ce nouveau marché très porteur de la distribution dématérialisée de jeux vidéo (via les App Stores ). Cette acquisition permet à SBT de renforcer ses pôles d'expertise. De son côté, HBF pourra accélérer ses projets d'innovation grâce à l'apport financier réalisé ainsi qu'aux nombreuses synergies humaines, métiers et technologiques possibles entre les deux entreprises.