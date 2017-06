STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

Avec un carnet de commandes plus que rempli au 1er trimestre 2017, le groupe Manitou, leader mondial de la manutention tout-terrain, doit faire face à un pic d'activité, et compte bien enrichir ses effectifs de soudeurs pour répondre à la demande. Près de 1.400 collaborateurs sont actuellement présents sur le site d'Ancenis (44 ; également siège social), dont 650 opérateurs. L'entreprise recrute de nombreux soudeurs (MIG-MAG) en CDI, postes à pourvoir dès que possible.