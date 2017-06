STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

Créé en 1991 et basée à Couzeix (87), Must Informatique est un éditeur de logiciels français, leader dans les solutions à l’attention des Prestataires de Santé à Domicile (PSAD). L'entreprise, forte d’une base installée de plus 1.200 clients pour un CA de 4M€, vient de changer de mains. Après quatre années passées dans le giron d’Erbium, elle rejoint le portefeuille d’Extens (Paris, 75), fonds spécialisé en e-santé dont Must est le troisième investissement.