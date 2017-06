Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

Soutenu par son nouvel actionnaire PAI Partners et grâce au renouvellement de son partenariat avec Foncière des Régions, B&B Hôtels (siège à Brest, 29) va moderniser 160 hôtels en trois ans, moyennant 100M€, dont huit établissements en Normandie cette année pour 3,5M€. Les établissements normands sont d’ores et déjà à l’œuvre pour faire peau neuve. Ceux d’Alençon (61), d’Avranches Baie du Mont Saint Michel (50), de Caen Mémorial (14) et de Cherbourg (50) ont été les premiers à être "inaugurés" aux nouvelles couleurs B&B Hôtels dans un style convivial et joyeux. Les deux établissements B&B Hôtels du Havre (76) ainsi que ceux de Rouen Parc des Expos Zénith et Rouen Saint-Etienne-du-Rouvray (76) sont également concernés par ces rénovations, qui s’échelonneront jusqu’à la fin 2017.