Engie Cofely commande 50 véhicules utilitaires électrique-hydrogène à Symbio pour ses activités à Gennevilliers

Safran (Paris, 75) et Prodways (Les Mureaux, 78, présent à Seynod, 74 et à Toulouse, 31 - 248 salariés - CA 2016 : +25 M€), spécialiste de l'impression 3D industrielle, ont annoncé leur collaboration pour le développement de matières et de procédés de fabrication additive. Ce partenariat porte sur le développement de matières imprimables et de procédés d'assemblage de ces matières avec des composés inorganiques, tels que les céramiques ou le métal, pour des produits et procédés Safran. Il sera complété par des contrats spécifiques dans des domaines tels que la fonderie, les pièces métalliques en fabrication indirecte ou les poudres polymères à haute température pour composites. Ce contrat, non exclusif, est conclu pour une durée de cinq ans et est renouvelable d'un commun accord par avenant. En lien avec cet accord, Safran Corporate Ventures a souscrit, aux côtés de Fimalac et de BNPP, à des obligations convertibles, en amont de l'introduction en bourse sur le marché Euronext Paris de Prodways Group. Ces trois investisseurs, ainsi que Bpifrance et Financière Arbevel, ont par ailleurs pris un engagement de souscription à l'augmentation de capital de Prodways Group.