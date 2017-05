Le Roubaisien Acteos remporte un contrat de 5,5M€ avec la société nordiste Mondial Relay

IK Investment Partners, l'une des principales sociétés européennes de capital-investissement, annonce avoir conclu un accord avec Eurazeo PME et l'équipe de management en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Colisée Groupe (Bordeaux, 33), acteur de référence de la prise en charge globale de la dépendance en France. L'équipe de management ainsi que la famille fondatrice réinvestiront aux côtés d'IK. "Nous nous attacherons à déployer notre projet d'entreprise responsable et respectueux grâce à l'engagement de nos 6.700 collaborateurs", indique Christine Jeandel, présidente de Colisée. Les conditions financières de la transaction ne sont pas communiquées et la réalisation de l'opération reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.