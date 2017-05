Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

Joël Gentil, directeur de Veolia Méditerranée pour l’activité Recyclage et Valorisation des Déchets, et Michel Fons, directeur des activités Seafood de STEF, spécialiste européen de la logistique du froid, ont signé le 25 avril à Bruxelles, à l'occasion du salon Seafood Expo 2017, une convention de partenariat. Les deux groupes s'associent pour créer Recyfish, une nouvelle solution de valorisation des coproduits de la mer respectueuse de l’environnement basée sur le principe de la reverse logistics. Veolia a conçu une solution locale de valorisation des déchets de poissons jusqu’à présent traités en déchets industriels non valorisables qui s’appuie sur l’activité transport de produits de la mer de STEF. Le principe : Veolia met à disposition des équipes du transporteur des caisses-palettes vides. Lorsque celles-ci livrent le poisson frais à leurs clients, elles repartent avec les mêmes caisses-palettes remplies de coproduits de la mer. Ceux-ci sont ensuite centralisés sur le site STEF de Plan d’Orgon (13) avant d’être traités et transformés en engrais par Veolia dans son usine de Sète (34). Lancé en février dernier, et pour la première fois en France en région Méditerranée, le partenariat va permettre de valoriser 500 T de coproduits en 2017, avec un objectif annuel de 2.500 T à horizon 2019.