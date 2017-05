Engie Cofely commande 50 véhicules utilitaires électrique-hydrogène à Symbio pour ses activités à Gennevilliers

EDF (Paris, 75) et Forsee Power (Moissy-Cramayel et Maison-Rouge-en-Brie, 77), spécialiste des systèmes batteries pour les marchés des équipements portables et mobiles, du transport électrique et du stockage d'énergie, ont créé, avec plusieurs industriels internationaux du secteur de l'énergie, NEoT Capital, une société dédiée à l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables réparties et de la mobilité électrique. Un premier véhicule d'investissement, NEoT Green Mobility, axé sur la mobilité électrique, est lancé. Il a pour vocation d'investir jusqu'à plusieurs centaines de millions d'euros en actifs au cours des 5 prochaines années, en France et à l'international. En partenariat avec des industriels consciencieusement sélectionnés, cette offre permettra aux municipalités et opérateurs du secteur de bénéficier de solutions de mobilité électrique clé en main couvrant potentiellement tout type de transport. NEoT Green Mobility devrait être opérationnel au deuxième trimestre 2017 une fois les autorisations réglementaires obtenues.