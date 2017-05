Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Dans la perspective de la fin des concessions portuaires des Ports de Mulhouse-Rhin en décembre 2019, l'Etat, Voies Navigables de France (VNF), la Région Grand Est, Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), Saint-Louis Agglomération (SLA) et la Chambre de Commerce et d'Industrie territoriale Alsace Eurométropole - Délégation Sud Alsace Mulhouse élaborent une nouvelle stratégie de développement portuaire. Ils créent actuellement un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) qui aura pour vocation de gérer le domaine industrialo-portuaire des Ports du Sud Alsace. Les membres du futur SMO souhaitent constituer une société d'économie mixte à opération unique (SEMOP) afin de lui confier le développement/exploitation de tout ou partie des ports selon des critères réglementés. Pour mettre en oeuvre leur projet, les différents partenaires viennent de lancer un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) qui a pour objectif de préparer la procédure de sélection d'un ou plusieurs opérateurs économiques privés intéressés pour poursuivre la conduite opérationnelle et financière des Ports de Mulhouse-Rhin.