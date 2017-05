EnobraQ, basée à Ramonville-Saint-Agne, se dote d'un nouveau directeur général : Christophe Dardel, et prépare une levée de fonds pour fin 2017

Message In A Window ((Window Hero SAS - Bidart - 64) permet aux marques de réserver d’une à plusieurs centaines de vitrines de magasins partout en France pour y communiquer, de gérer toute la production et l’installation physique des habillages et d’apporter l’ensemble des indicateurs de performance permettant d’évaluer précisément l’impact de l’investissement. L'entreprise vient de lever 800K€ auprès de Side Capital, de BPI France et de la Région Nouvelle Aquitaine (cf. First Eco du 14/03/2017). Cette opération va permettre lui permettre d’organiser la scalabilité de son modèle tout en poursuivant sa croissance, et de confirmer la puissance de sa solution. De plus, l'arrivée de Side Capital aux côtés de Message In A Window permettra à son fondateur, Vincent Clabé-Navarre, de bénéficier de l’expertise d’entrepreneurs et de chefs d’entreprises investisseurs.