Le Roubaisien Acteos remporte un contrat de 5,5M€ avec la société nordiste Mondial Relay

Europorte France (Lille, 59), filiale de fret ferroviaire du groupe Eurotunnel, démarre un nouveau contrat entre les usines Vynova de Tessenderlo (Belgique) et Mazingarbe (62), pour les deux prochaines années. Ce trafic s'appuie sur l'excellente coopération avec le commissionnaire de transport Forwardis. Ce nouveau contrat, qui a débuté le 1er avril 2017, prévoit la réalisation par Europorte France de 5 à 6 trains par semaine transportant les matières premières, produites sur le site de Tessenderlo et servant à la fabrication de PVC à Mazingarbe. "La signature de ce contrat souligne non seulement la capacité d'Europorte France à répondre aux attentes de ses clients tout en optimisant son parc de locomotives, mais également l'expertise de ses personnels habilités sur les deux réseaux nationaux", indique Pascal Sainson, le président d'Europorte.