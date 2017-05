Le Roubaisien Acteos remporte un contrat de 5,5M€ avec la société nordiste Mondial Relay

La société SIIM (Société Internationale d'IMportation), parmi les leaders sur le marché français et européen des importations de bananes, d'ananas et de fruits exotiques frais, conforte sa collaboration avec Dunkerque-Port, pour ses produits en provenance de la Côte Occidentale d'Afrique (COA), notamment pour les mangues de Côte d'Ivoire. "Dunkerque-Port réunit aujourd'hui toutes les conditions nécessaires à l'acheminement de nos produits dans le strict respect des critères de qualité que nous nous sommes fixés. Ce port dispose en effet des capacités et services qui permettent l'importation en toute confiance des produits frais avec la garantie d'une parfaite maîtrise de la chaîne logistique portuaire", indique Vincent Omer-Decugis, le directeur général, qui souhaite également, d'ici les prochains mois, développer sa collaboration avec Dunkerque, notamment l'importation d'autres de ses produits phares, comme l'ananas et la banane d'Equateur.