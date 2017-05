Selagip vient de changer de mains

Spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, Roctool (Le Bourget Du Lac, 73 ; CA 2016 : 6,3M€) s'implante aux Etats-Unis en devenant à nouveau membre et partenaire stratégique du IACMI (Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation), le prestigieux Institut américain basé à Détroit (Michigan), dont l'objectif est de soutenir la technologie composite avancée et d'accroître les investissements et l'emploi dans la fabrication des matériaux composites sur le marché américain. L'accord vise à développer de nouvelles solutions afin d'améliorer et d'alléger les équipements automobiles, enjeu de premier plan pour l'ensemble de cette industrie en plein re-développement. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les processus industriels de RocTool seront mis en avant par le IACMI pour développer la fabrication, la recherche et le développement des composites ainsi que le partage des connaissances dans ce domaine si stratégique pour l'industrie automobile.