Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Spécialisée dans la muséographie, la société Anamnesia (Schiltigheim, 67) conçoit et réalise des espaces de médiation interactifs, multimédias et audiovisuels. Elle vient de racheter 100% des titres de l'entreprise Lezard Graphique (Brumath, 67), spécialisée dans l'imprimerie sérigraphie. Employant une dizaine de collaborateurs pour un CA de plus d'1,5M€, cette dernière travaille pour des grands comptes de la distribution et de l'industrie, des PME locales et principalement des espaces culturels (de type musée et théâtre). Jean-Yves Grandidier, le fondateur de Lezard Graphique, souhaite en effet transmettre les rênes de son entreprise. Il accompagnera le repreneur pendant deux ans.