Selagip vient de changer de mains

Spécialisé dans la maintenance, la reconstruction et la vente de machines tournantes, Drekan (Saint-Gervais Mont-Blanc, 74) vient de reprendre l'activité de la société ARPM (Atelier Réparation Pompes Moteurs ; Vaulx-en-Velin, 69), active dans la maintenance et le rebobinage de pompes immergées et notamment de pompes de forage de grosse puissance. L’opération permet à Drekan de s’implanter sur la région lyonnaise, qui était jusqu’alors servie par son atelier de Chambéry/Barby. Outre les compétences historiques d’A.R.P.M., le groupe haut-savoyard proposera rapidement sur place l’ensemble de ses services en électromécanique et électrotechnique. "Des moyens commerciaux et techniques complémentaires seront rapidement mis en place pour asseoir notre présence locale et renforcer le volume d'activité de l'agence", dévoile le dirigeant Thibaut George.