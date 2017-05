EnobraQ, basée à Ramonville-Saint-Agne, se dote d'un nouveau directeur général : Christophe Dardel, et prépare une levée de fonds pour fin 2017

Basée à Marcoussis (91), la société ARDOP est spécialisée dans la distribution de matériel en opto-électronique, en particulier de composants et d'accessoires pour lasers, caméras et instruments dédiés aux applications laser et opto-électronique. Elle vient de déménager et de s'installer sur le site de la Cité de la Photonique à Pessac (33). L'entreprise, qui devient ARDOP Industrie, anticipe une accélération du développement de sa branche d’activité de distribution spécialisée en photonique. Mais également une forte croissance pour ses activités d’ingénierie autour des systèmes laser. ARDOP Industrie annonce également plusieurs accords de distribution et partenariats avec : - Gigahetz-Optik, fabricant allemand spécialisé en spectroscopie et lasers à diode et DPSS à régime CW pour des applications laboratoires et industriels avec une gamme très compétitive, - RGB Photonics, fabricant français qui développer des caméras et spectrocolorimètres et détecteurs calibrés radiométriquement avec processeur embarqué afin de pouvoir communiquer et interagir avec différentes sources ou être pilotés à distance, - et Spectral Devices, fabricant canadien de caméras multi-spectrales.