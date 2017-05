Selagip vient de changer de mains

Le constructeur automobile de voitures électriques sportives et de luxe Tesla (Palo Alto, Etats-Unis) poursuit le développement de son réseau d’après-vente avec l’ouverture d’un Centre de service à Dardilly (69), sur plus de 1.200m². Le site accueille les propriétaires de Model S et de Model X pour l’entretien de leurs véhicules alors que les nouveaux propriétaires peuvent y prendre livraison de leur Tesla. Les personnes intéressées peuvent également essayer la berline Model S et le SUV Model X, tous deux 100% électriques.