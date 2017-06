Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

Sweetch Energy vient de lever 1,4M€ auprès des fonds d’investissements GO Capital et Emertec afin d’assurer le développement de sa technologie destinée à la production d’électricité à partir de gradients salins. Avec ces premiers financements, la startup bretonne a pour objectif de transposer à l’échelle industrielle des avancées technologiques fondamentales, issues des travaux de l’équipe de Lydéric Bocquet chercheur à l’ENS Paris dans le domaine de l’énergie osmotique et de la nanofluidique. Comparativement aux autres procédés alternatifs existants, qui faute de rendements suffisants ne sont pas économiquement viables, la voie technologique proposée par Sweetch Energy laisse entrevoir des puissances électriques très largement supérieures permettant d’envisager cette fois un avenir industriel et commercial pour l’énergie bleue. Lauréate du Concours Mondial d’Innovation, vainqueur du Cleantech Open France 2016 et primée lors du Concours iLAB du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Sweetch Energy s’installe au Biopôle de Rennes (35) pour y développer son activité.