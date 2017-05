Le groupe aixois Monext recrute plus de 40 ingénieurs et chefs de projet pour renforcer ses équipes

Basée à Bollène (84), TIA (Techniques Industrielles Appliquées) conçoit, fabrique et met en service des installations industrielles et pilotes mettant en œuvre les techniques de filtration membranaire. La société, créée en 1989, a été reprise il y a 10 ans par son dirigeant, Olivier Coupaye, avec l'appui de Bpifrance. "Depuis, grâce à un prêt à taux zéro, nous avons pu développer une innovation issue d'un brevet du CNRS, explique le PDG. "Pour nous, les prochaines étapes seront de passer à l'industrialisation de la fabrication des machines issues du brevet et au développement des procédés ayant un impact positif sur l'environnement. Nous avons également envie de créer un nouveau business model.