STEF étend son dispositif tempéré au nord d'Orléans pour Lindt & Sprüngli avec un nouvel entrepôt de 18.000m²

i-SEP est une start-up créée en 2015 et implantée à Nantes (44) développant une solution d’auto-transfusion en bloc opératoire (brevetée dans 15 pays) qui représente une rupture technologique dans ce domaine. L’entreprise annonce dans un communiqué avoir finalisé une levée de fonds d'1M€ auprès de Go Capital et de 230K€ auprès d’investisseurs privés de l’Ouest. Elle se donne ainsi les moyens de finaliser les développements techniques, d’assurer l’industrialisation de son auto-transfuseur avec différents partenaires solides, et d’initier avant la fin de l’année les premiers essais cliniques en vue d’un marquage CE fin 2018 et d’un lancement commercial en 2019. La levée de fonds sera complétée par une campagne de crowdfunding qui vient d’être lancée sur la plate-forme spécialisée www.Wiseed.com.