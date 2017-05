Le Roubaisien Acteos remporte un contrat de 5,5M€ avec la société nordiste Mondial Relay

Sipef (Schoten, Belgique) est une société agro-industrielle qui détient essentiellement des participations majoritaires dans des entreprises tropicales qu'elle gère et qu'elle exploite. Elle annonce le lancement d'une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription de 88,9M€. Le produit net de l'offre servira à refinancer l'acquisition d'une participation supplémentaire de 47,71% dans PT Agro Muko (cf. First ECO 22/02/2017) et, le cas échéant, à payer une partie du prix d'achat lié à l'acquisition de PT Dendy Marker.