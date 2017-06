Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

CAILabs, la start-up rennaise (35) créée en 2013 et experte dans l’augmentation de la capacité des réseaux de fibres optiques, inaugurera le 18 mai prochain ses nouveaux locaux de 900m². Elle a en effet déménagé en avril, tout en restant à Rennes, pour répondre à une forte croissance de son activité. CAILabs est aujourd’hui en pleine expansion : la commercialisation de sa technologie innovante s’étend à l’international et l’entreprise est déjà représentée dans plus de 15 pays. La société compte 25 salariés et le recrutement de plusieurs ingénieurs et techniciens est prévu en 2017. Son nouvel écrin lui permettra de produire ses lames de phase, l’élément phare de sa solution, sur place.