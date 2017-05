Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Areva, représenté par sa filiale STMI (Gif-sur-Yvette, 91) spécialisée dans l'assainissement nucléaire, a remporté l’appel d’offres pour la réalisation de prestations d’opérateur industriel du centre de stockage de l’Aube de l’Andra (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs). Le contrat de plusieurs millions d’euros porte sur la période 2017-2022 et comprend pour missions principales : - La réception, le contrôle, les opérations éventuelles de reconditionnement et le stockage définitif sur site des déchets de faible et moyenne activités adressés au site ; - Le contrôle radiologique de l’installation ; - Le suivi de l’impact environnemental du site. Le centre de stockage de l’Aube accueille des déchets radioactifs de faible et moyenne activité à vie courte, issus majoritairement de la maintenance, de l’exploitation ou du démantèlement d’installations nucléaires. Le site reçoit chaque année plus de 20.000 colis de déchets.