Le Roubaisien Acteos remporte un contrat de 5,5M€ avec la société nordiste Mondial Relay

Lesaffre Yeast Corporation, qui fait partie du groupe nordiste Lesaffre (Marcq-en-Baroeul, 59) et fournit des levures et ingrédients de qualité supérieure à l'industrie de la boulangerie, construit un nouvel atelier de mélange à Cedar Rapids (Iowa, USA). L'installation, à la pointe de la technologie, comprendra une grande zone de production et de mélange, des bureaux et un entrepôt. La construction doit être achevée début 2018. Le site sera soutenu par le Baking Center de Lesaffre de Milwaukee (Wisconsin, USA) et ses équipes expérimentées constituées d'experts en panification, qui testent et améliorent sans cesse chaque produit.