Le Roubaisien Acteos remporte un contrat de 5,5M€ avec la société nordiste Mondial Relay

A la croisée de Villeneuve-d'Ascq (59), Wasquehal (59), Marcq-en-Baroeul (59), en plein coeur de la Pilaterie, le Groupe IRD a imaginé un programme tertiaire "nouvelle génération" dans un écrin de verdure de 6ha, doté d'un plan d'eau. Au total, 47.000m² de surfaces foncières sont en cours de création. Baptisé Le Jardin d'Eau, le site accueillera les sièges sociaux des entreprises Kiloutou (cf. First ECO 20/10/2015) et Movitex (cf. First ECO 30/06/2015). Afin de faciliter la vie des salariés et développer l'attractivité de la zone, le Groupe IRD prévoit également d'intégrer au projet un centre de services avec une offre de restauration. Sur la première tranche du programme du Jardin d'Eau, 2.700m² sont encore disponibles à la location pour accueillir des bureaux. La deuxième tranche visera la construction d'un autre programme de bureaux sur une parcelle de 21.000m² ainsi que d'un restaurant sur pilotis donnant sur l'étendue d'eau sur une parcelle de 2.800m².