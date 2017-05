Selagip vient de changer de mains

Leader français spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions d’imagerie moléculaire pour l’aide à la prise en charge du patient tant en oncologie qu’en neurologie, Cyclopharma (Saint-Beau­zire, 63 ; CA +20M€ ; un siège et 7 sites de production ; 119 collaborateurs) vient de réaliser une augmentation de capital de 5,4M€ ; dont 2,7M€ apportés par iXO Private Equity, 1,9M€ de Denos Pharma, et 600K€ de Sofimac. L'entreprise a multiplié par deux son budget R&D depuis 2014. Ses efforts portent aujourd'hui leurs fruits : deux nouvelles molécules pour le diagnostic des cancers du sein et de la prostate ont reçu une autorisation de mise sur le marché français et seront bientôt en phase de lancement commercial. Parallèlement, Cyclopharma avance sur d'autres projets de développement, lui permettant de compléter son offre produit mais également d'élargir sa couverture géographique en Europe et aux Etats-Unis.