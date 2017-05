EnobraQ, basée à Ramonville-Saint-Agne, se dote d'un nouveau directeur général : Christophe Dardel, et prépare une levée de fonds pour fin 2017

MicroPep Technologies (Toulouse - 31) travaille au développement de biostimulants et d'herbicides naturels. L'entreprise vient d'intégrer Toulouse White Biotechnology (TWB). L'objectif est de mettre au point un procédé biologique de production industriel de micro peptide qui soit à la fois écologique et compétitif, véritable étape critique pour la viabilité économique à long terme du projet. MicroPep Technologies, qui prévoit de lever environ 3M€ d'ici 2018 (cf. First Eco du 12/04/2017), entend recruter 6 nouveaux collaborateurs.