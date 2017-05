Selagip vient de changer de mains

Neolife (Limonest, 69) crée des éco-matériaux et des solutions constructives innovantes et durables à coûts maîtrisés, destinés aux professionnels chargés de concevoir et construire les espaces de vie du 21e siècle. L'entreprise dévoile le succès de son premier refinancement (augmentation de capital de 472K€), visant à financer l'augmentation de son besoin en fonds de roulement consécutif à la montée en charge de son activité. En outre, le groupe a décroché plusieurs nouveaux projets, à l'image de Mikadoz, immeuble tertiaire développé par Bouygues Immobilier à Chatenay-Malabry (92 ; + 900m² de bardage en bois reconstitué) ; Eclats de Vert, un programme de logement collectif réalisé par le promoteur BDP Marignan à Vernon (27 ; bardages pour les 1.100m² de façades et attiques du bâtiment) ; Rivesia, programme de Vinci Immobilier à Margny-lès-Compiègne (60 ; +650m² de bardage en gestion de façade).