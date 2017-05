Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Depuis près de 120 ans, Électricité de Strasbourg (67) construit, exploite, entretient et renouvelle le réseau public de distribution d’électricité sur le territoire du Bas-Rhin. Cette activité s'opérait jusqu'alors sous la marque ESR mais, dans un contexte d'évolution réglementaire, de transition énergétique et de révolution numérique, elle est devenue Strasbourg Électricité Réseaux SA, une filiale à 100% du groupe ÉS, depuis le 1er mai 2017. Cette filialisation n’entraîne aucun changement, ni pour les clients, ni pour les autorisations et contrats en cours. Jean-Claude Mutschler est le directeur général de cette nouvelle filiale, qui regroupe 550 salariés.