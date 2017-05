Selagip vient de changer de mains

Leader européen de la distribution de fournitures industrielles, IPH (Paris, 75 et Lyon, 69) a acquis l'Espagnol Syresa et devient ainsi le N°1 en Espagne sur les marchés des roulements et de la transmission de puissance, avec 80M€ de CA. Le Groupe dispose d’un réseau de 22 agences réparties sur tout le territoire espagnol et y emploie près de 300 personnes.