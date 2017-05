Le Roubaisien Acteos remporte un contrat de 5,5M€ avec la société nordiste Mondial Relay

Amaris, groupe international de conseil en technologies et management (3.500 collaborateurs) a confié sa recherche de bureaux à Arthur Loyd. Le groupe implanté jusqu'ici au sein de l'immeuble Multiburo était à la recherche de locaux plus spacieux pour accueillir ses équipes lilloises. Dans ce contexte, il a choisi l'immeuble Le Bleuet au sein duquel il vient de prendre à bail une surface de 165m². L'immeuble Le Bleut vient de bénéficier d'une restructuration totale par le propriétaire (Groupe Dojyl) et offrira aux équipes d'Amaris des espaces de travail modernes et de qualité à deux pas des gares et du Vieux Lille.