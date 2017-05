Total inaugure sa nouvelle plateforme pétrochimique de Carling, qui a bénéficié de près de 200M€ d'investissement depuis 2013

Installée dans la Maison Romaine au cœur de la ville d’Épinal (88), au sein du pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain labellisé French Tech (LORnTECH), l'entreprise Xilopix a développé un moteur de recherche de nouvelle génération visuel et tactile, baptisé Xaphir, au terme de 8 années de R&D. Xaphir permet simultanément et pour la première fois, ce qu’aucun autre moteur n’a réussi à faire à ce jour : combiner des formats hétérogènes ; affiner sa page de résultats ; explorer visuellement et tactilement. Ces innovations permettent un moteur beaucoup mieux adapté aux terminaux multimédias les plus récents, autorisent un modèle économique inédit, ouvrant une nouvelle façon d’aborder la publicité en ligne basée sur le profilage de l’utilisateur en temps réel, garantissant ainsi la vie privée avec un moteur non construit sur la captation des données personnelles ; et redonnent le pouvoir à l’utilisateur qui garde la main sur sa page de résultats. "Nous sommes très fiers de présenter l’aboutissement de huit années de Recherche & Développement de nos équipes pour proposer une véritable rupture technologique sur le marché des moteurs de recherche. [...] Xaphir est encore un tout jeune moteur qui comporte encore bien des imperfections ; nous entendons le faire progresser au quotidien sur un plan collaboratif avec nos utilisateurs", explique Eric Mathieu, co-fondateur et CEO de Xaphir.