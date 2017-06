Neovia lance un appel à solutions pour son projet de "Ferme du futur", qui prévoit notamment la construction d'une ferme expérimentale connectée près de Vannes d'ici 2-3 ans

Dielna (Bourg-Beaudouin, 27 - 40 salariés - 9M€ de CA), filiale du groupe Avril, et Provimi France (siège à Crévin, 35 - groupe Cargill) annoncent la signature de l’acte de cession par Provimi à Dielna de son activité de fabrication d’aliment liquide pour les ruminants en France. A travers cette opération, la société normande entend conforter sa position de leader sur le marché de l’aliment liquide pour les ruminants – en particulier les vaches laitières – et développer sa présence sur l’ensemble des régions françaises. L’activité aliment liquide de Provimi est réalisée à partir de deux sites de production, dont un principal à Saint-Aignan-sur-Roë (53), ouvrant ainsi à Dielna l’accès à la Bretagne et au sud Pays de Loire, comptant parmi les principaux bassins laitiers nationaux. Dielna est leader du marché de l’aliment liquide avec 35.000 tonnes fabriquées principalement dans son usine de Bourg-Beaudouin près de Rouen.